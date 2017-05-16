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  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде снова охотятся за ослами (видео)
CA-NEWS (UZ) - Жители Пайарыкского района Самаркандской области Узбекистана жалуются на кражу ослов, некоторые говорят, что перестали из-за этого употреблять колбасу.

По их словам, за последние десять дней в районе пропали, по меньшей мере два осла. Позже жители обнаружили, что животных зарезали и сняли с них шкуру. «Говорят, что ослиная шкура стоит дорого. Мне сказали, что шкура одного осла стоит около 100 долларов», – сказал житель Пайарыкского района.

Как сказали жители района после разговоров о том, что в районе начали воровать ослов, люди перестали покупать колбасу. «Жители нашей махалли перестали покупать колбасу, опасаясь того, что она могла быть приготовлена из ослятины. Мы не можем не опасаться», – говорит местный житель.

В РОВД Пайарыкского района сообщили, что никто из местных жителей не обращался к ним с жалобой на пропажу ослов. «В нашем районе не продают ослов. Люди сами разводят их. Возможно, поэтому они не обращаются к нам», - сказал сотрудник РОВД Пайарыкского района.

15 декабря 2016 года в Самарканде была осуждена группа лиц, занимавшаяся ослиным бизнесом. Каждый член группы был оштрафован на сумму в размере пятикратной минимальной зарплаты.

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