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  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На Украине запретят Яндекс, Одноклакссники и ВКонтакте

CA-NEWS (CA) - Петр Порошенко подписал указ об обновлении списка санкций против ряда российских компаний. В список попали «Аэрофлот», соцсети «Вконтакте», «Одноклассники», компания «Яндекс» и другие, согласно указу президента Украины.

Решение Совета национальной безопасности и охраны Украины предусматривает введение санкций против ряда физических и юридических лиц. В частности, против ООО «Яндекс», российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники».

«Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», - сказано в нем.

Согласно решению, интернет-провайдеры должны запретить доступ к ряду ресурсов и сервисов российского, так и украинского Яндекса.

Также среди российских компаний, которые попали под санкции, «Лабатория Касперского», «Доктор Веб», телекомпания «НТВ», «Алмаз-Антей», «Газпром Банк» и ряд российских авиакомпаний и предприятий.

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