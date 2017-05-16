Госдеп США обвинил власти Сирии в создании крематория для сокрытия массовых казней

CA-NEWS (CA) - Государственный департамент США распространил спутниковые снимки, на которых изображено здание на территории тюремного комплекса Сайедная близ Дамаска, которое, как считают в ведомстве, власти переделали в крематорий, сообщает Би-би-си.

По мнению американских дипломатов, крематорий при тюрьме используется для уничтожения тел заключенных, которых подвергают пыткам, часто со смертельным исходом. Все это происходит "при безусловной поддержке России и Ирана", заявил представитель Госдепартамента.

"США много раз заявляли, что у нас вызывают отвращение зверства сирийского режима. Эти преступления, кажется, совершаются при безусловной поддержке России и Ирана. Россия должна срочно воспользоваться своим влиянием на сирийский режим, чтобы положить конец этим зверствам", - заявил в понедельник глава дипломатии США на Ближнем Востоке Стюарт Джонс.

Джонс показал журналистам два спутниковых снимка, датированных январем 2015 года. На снимках была видна пристройка к тюрьме "Сайедная", на крыше которой лежал тающий снег, а само здание было оборудовано мощными системами вентиляции.

"Факты, о которых мы сегодня говорим, основаны на свидетельствах международных организаций и местных НКО, на сообщениях прессы и разведданных, - заявил Джонс. - Сегодня мы уверены, что сирийский режим установил в тюрьме "Сайедная" крематорий, с помощью которого от тел заключенных можно было бы избавляться, не оставляя улик".

По мнению США, фотографии подкрепляют заявления правозащитной группы Amnesty International, которая недавно сообщила о пытках в тюрьме - со ссылкой на одного из ее бывших охранников и ряд заключенных.

В правозащитной организации утверждают, что доклад содержит интервью с 65 людьми, пережившими пытки, которые рассказали о шокирующем насилии в тюрьмах и центрах содержания под стражей.

По оценкам Amnesty, с начала восстания в Сирии в марте 2011-го до декабря 2015 года в стране погибли по меньшей мере 17 723 заключенных.

В среднем это около 10 человек в день. Арестанты часто подвергаются жестоким избиениям со стороны тюремщиков сразу после прибытия в тюрьму, говорится в докладе.

За этим нередко следуют проверки, в ходе которых женщины, в частности, подвергаются сексуальному насилию.

В Amnesty также призвали международное сообщество (в частности, Россию и США) оказать давление на Дамаск, чтобы остановить пытки, изнасилования и избиения.

Сирийское правительство неоднократно отвергало такие обвинения.