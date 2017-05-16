Разведённые граждане не смогут претендовать на бесплатное жилье в Астане

- Столичные власти принимают экстраординарные меры для снижения очередности на получение квартир из госфонда, сообщают казахстанские сми.

В столице Казахстана предлагают с трех до пяти лет увеличить срок постоянного проживания для постановки на учет нуждающихся в жилье, изменить требования по ограничению дохода, применяемого к социально уязвимым категориям, и скорректировать понятие "неполные семьи".

"Для введения дополнительных ограничительных мер по сдерживанию роста очередности управление предлагает внести поправки в жилищное законодательство. В целях избежания фиктивных разводов для приобретения статуса, дающего право на постановку в очередь, уточнить понятие "неполные семьи". К данной категории относить только вдов и вдовцов", – цитирует руководителя городского управления жилья Руслана Ахметова "Вечерняя Астана".

По словам Ахметова, акимат ведет инвентаризацию списков граждан, состоящих в очереди на получение жилья. В 2016 году в столице очередникам были предоставлены 93 квартиры.

В апреле этого года на заседании жилищной комиссии предоставили 260 квартир, которые достались четырем ветеранам войны, 49 детям-сиротам, 137 семьям, относящимся к социально уязвимым категориям.

В I квартале завершилась реализация жилья, построенного в рамках программы жилищного строительства на 2008-2010 годы. Жильем были обеспечены еще 65 человек.

Как сообщалось, на днях столичные власти предложили исключить из списка очередников на жильё из государственного фонда репатриантов, которые при въезде в Казахстан уже получили денежные компенсации на приобретение жилья.

Также стоит вопрос исключения из списка на жилье военнослужащих, которые будут поставлены в отдельную очередь, и для них будут продуманы льготные условия кредитования.

Таким образом количество очередников специалисты управления намерены сократить вдвое.

На сегодняшний день число нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда составляет 45 516 человек.