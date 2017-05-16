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  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Туркменистан реконструировало мемориал советским воинам в Молдавии (фото)

CA-NEWS (TM) - Правительство Туркменистана профинансировало капитальную реконструкцию мемориала в селе Делакэу Молдовы и установку там памятника советским воинам, погибшим в боях за это село, об этом в понедельник, 15 мая написал на своей странице в Facebook президент страны Игорь Додон.

Монумент был открыт при участии президента Молдавии Игоря Додона и делегации Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

«Приняли участие в открытии памятника советским воинам, погибшим в боях за это село. Среди этих солдат - туркменский поэт, писатель и журналист Нурмурад Саруханов, место гибели и захоронения которого долгое время считалось неизвестным», - написал Додон.

«С удовольствием принял приглашение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова посетить его страну. Мой визит в Туркменистан состоится в сентябре этого года», - написал в социальной сети президент Молдовы.

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