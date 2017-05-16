«Узавтосаноат» и «Пежо Ситроен» открывают СП по производству автомобилей

CA-NEWS (UZ) - Компания «Узавтосаноат» и Группа «Пежо Ситроен» подписали соглашение о создании совместного предприятия по выпуску легких коммерческих автомобилей в Узбекистан, сообщили в пресс-службе узбекского автопрома.

Группа «Пежо Ситроен» и АК «Узавтосаноат» приняли решение о создании совместного предприятия (СП) – «Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive». Это партнерство нацелено на строительство производственного предприятия в Свободной Индустриальной Зоне «Джизак», расположенной в 200 км от Ташкента, в Узбекистане. Завод будет специализироваться на производстве по полному промышленному циклу легких коммерческих автомобилей под брендами «Peugeot» и «Citroën» предназначенных для перевозки пассажиров и грузов. Уставный капитал совместного предприятия составит 30 млн. Евро с равным распределением долей. Общие инвестиции по проекту составляют около 130 миллионов евро.

Группа «Пежо Ситроен» предоставит новые технологии, современные производственные процессы и обучение сотрудников. Завод будет функционировать в соответствии с современными системами «Пежо Ситроен» по управлению производством, качеством, системами закупок, поставок и продаж. Также в планы совместного предприятия входит обеспечение уровня локализации не менее 50% с первого года производства, путем привлечения отечественных производителей автомобильных комплектующих частей, которые на сегодняшний день насчитывают около 30 крупных заводов, принадлежащих АК «Узавтосаноат» и свыше 160 средних и малых предприятий.

Производственная мощность предприятия составит 16 000 автомобилей в год, которые будут продаваться как в Узбекистане, так и на экспортных рынках ближнего и дальнего зарубежья.

В Узбекистане, с численностью населения свыше 32 миллионов человек, существует огромный потенциал для дальнейшего развития промышленного производства и роста автомобильного рынка.

Вице-президент Группы «Пежо Ситроен» Кристоф Бержеран отметил: «Этот проект полностью соответствует нашему стратегическому плану «Push to Pass» (5-ти летний план развития). Это отличная возможность для развития бизнеса Группы PSA в сегменте легкого коммерческого транспорта и прибыльного роста в регионе. Мы высоко ценим сложившийся конструктивный диалог с узбекскими партнерами и личную поддержку Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которая стала определяющим фактором в создании совместного предприятия».