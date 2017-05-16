Индийская компания выиграла тендер на реализацию проекта CASA-1000 в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Министерство энергетики и водоснабжения Афганистана объявило о скором старте работ по региональному энергетическому проекту CASA-1000. Тендер на его реализацию выиграла индийская компания, сообщает афганский бизнес-портал Wadsam.

«В ходе переговорного процесса тендера мы смогли получить скидки, которые согласился дать Всемирный банк. Мы ожидаем, что окончательное соглашение будет подписано в ближайшее время », - сказал заместитель министра Абдул Басир Азими.

Ранее сообщалось, что на первом этапе реализации проекта планируется построить ЛЭП 500 кВ Датка-Худжанд, которая соединит энергосистемы Кыргызстана и Таджикистана. Также планируется возвести высоковольтную ЛЭП от Таджикистана через Афганистан к пакистанскому Пешавару. Кроме того, на всей протяженности ЛЭП планируется установить конвертерные подстанции.

Реализация проекта позволит Таджикистану и Кыргызстану экспортировать в Афганистан и Пакистан электроэнергию в объеме 1300 МВт в год. Цель проекта CASA-1000 заключается в организации экспорта излишка электроэнергии из Таджикистана и Кыргызской Республики в летний период в Пакистан и Афганистан.

Завершение проекта предполагается в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет свыше $1млрд. Расходы проекта распределены следующим образом: Таджикистан – $314 млн., Кыргызстан – $209 млн., Афганистан – $354 млн. Пакистан – $209 млн.