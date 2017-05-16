Вице-премьер Туркменистана заявил о взяточничестве и коррупции на всех предприятиях нефтегазового комплекса страны

- Туркменистан, происшествия
- 16:05, 16 мая 2017
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|Предыстория: Президент Туркменистана из-за коррупции провел масштабные чистки в правительстве и прокуратуре и МВД (видео)
CA-NEWS (TM) - Во всех предприятиях нефтегазового комплекса Туркменистана, были обнаружены случаи взяточничества и коррупции. Об этом заявил вице-премьер Максат Бабаев на отчетном собрании, на котором рассмотрены результаты работы предприятий нефтегазового комплекса за 4 месяца, сообщает газета нефтегазового комплекса страны.
По его словам, в ходе расследования, проведенного правоохранительными органами во всех предприятиях нефтегазового комплекса, были обнаружены случаи взяточничества и коррупции среди сотрудников, занимающих руководящие посты.
В этой связи также было отмечено, что лицам, запятнавшим себя такого рода уголовными преступлениями, нет места в туркменском обществе. Вице-премьер Туркменистана поручил всем руководителям провести комплекс необходимых мер, направленных на искоренение подобных негативных явлений, отмечается в тексте.
В завершение собрания вице-премьер Максат Бабаев, отметив неотъемлемую важность нефтегазового комплекса в стабильном развитии экономики страны, констатировал, что своевременное исполнение всех поручений и достижение целей является первоочередной задачей для каждого работника отрасли.
Напомним, что 12 апреля президент Туркменистана провел масштабные чистки в правительстве и прокуратуре, были арестованы десятки работников прокуратуры и МВД, а также ряд чиновников.
Бердымухамедов поручил разработать программу по борьбе с коррупцией.