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  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Вице-премьер Туркменистана заявил о взяточничестве и коррупции на всех предприятиях нефтегазового комплекса страны
Предыстория: Президент Туркменистана из-за коррупции провел масштабные чистки в правительстве и прокуратуре и МВД (видео)

CA-NEWS (TM) - Во всех предприятиях нефтегазового комплекса Туркменистана, были обнаружены случаи взяточничества и коррупции. Об этом заявил вице-премьер Максат Бабаев на отчетном собрании, на котором рассмотрены результаты работы предприятий нефтегазового комплекса за 4 месяца, сообщает газета нефтегазового комплекса страны.

По его словам, в ходе расследования, проведенного правоохранительными органами во всех предприятиях нефтегазового комплекса, были обнаружены случаи взяточничества и коррупции среди сотрудников, занимающих руководящие посты.

В этой связи также было отмечено, что лицам, запятнавшим себя такого рода уголовными преступлениями, нет места в туркменском обществе. Вице-премьер Туркменистана поручил всем руководителям провести комплекс необходимых мер, направленных на искоренение подобных негативных явлений, отмечается в тексте.

В завершение собрания вице-премьер Максат Бабаев, отметив неотъемлемую важность нефтегазового комплекса в стабильном развитии экономики страны, констатировал, что своевременное исполнение всех поручений и достижение целей является первоочередной задачей для каждого работника отрасли.

Напомним, что 12 апреля президент Туркменистана провел масштабные чистки в правительстве и прокуратуре, были арестованы десятки работников прокуратуры и МВД, а также ряд чиновников.

Бердымухамедов поручил разработать программу по борьбе с коррупцией.

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