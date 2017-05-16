Китай приобретает 49% Хоргоса - Казахстан Темир Жолы

CA-NEWS (KZ) - Крупнейший мировой морской и логистический оператор COSCO Shipping (КНР) инвестирует в развитие СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». Инвестиционное соглашение о совместном развитии свободной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота» было подписано представителями АО «НК «Қазақстан темір жолы», корпорации COSCO Shipping и порта Ляньюнгана 15 мая текущего года в рамках проходящего в столице Китая Пекине форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь»., сообщает портал abctv.kz

Китайские инвесторы совместно осуществят покупку 49% доли участия в сухом порту Khorgos Gateway, сообщила пресс-служба «КТЖ». Привлечение стратегических партнеров международной логистики придаст дополнительный импульс в развитии СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» и создании крупного регионального хаба по консолидации и дистрибуции грузопотоков между Азией и Европой.

СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» станет частью архитектуры глобальных логистических сервисов, предоставляемых компанией COSCO Shipping, и обеспечит интеграцию казахстанских транзитных коридоров в международную логистическую сеть. Подписанное соглашение направлено на дальнейшее развитие сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой в транспортно-логистической сфере, способствующего сопряжению казахстанской программы «Нұрлы жол» с китайской инициативой «Экономического пояса Шелкового пути».

В церемонии подписания участвовали первый заместитель Премьер-министра РК Аскар Мамин, министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, мэр города Ляньюньгана Сян Сяолун.

COSCO Shipping является крупнейшим мировым морским оператором и провайдером логистических услуг. Корпорация имеет более 1100 морских судов с общей емкостью свыше 1,6 млн контейнеров, оперирует более 300 международными и внутренними морскими маршрутами, соединяющими 254 морских порта в 79 странах мира. Порт Ляньюньган является крупнейшей морской гаванью Китая в Желтом море, входит в 30 крупнейших портов мира с объемом перевалки более 200 млн. тонн и 5 млн контейнеров в год.