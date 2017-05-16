В Узбекистане проводят онлайн-опрос по реформированию ТВ

- Проводится специальный опрос по совершенствованию деятельности Национальной телерадиокомпании Узбекистана. Об этом сообщается в сообщении НТРК, распространённом через платформу GoogleDocs

Президентом страны создана комиссия по изучению деятельности телерадиокомпании Узбекистана в целях разработки обоснованных предложений по кардинальному повышению эффективности системы телерадиовещания на основе критического анализа недостатков и глубокого изучения передового зарубежного опыта.

Все заинтересованные лица приглашаются к сотрудничеству по выработке предложений для включения в разрабатываемый комплекс мер по дальнейшему совершенствованию деятельности Национальной телерадиокомпании. Все предложения будут переданы членам Комиссии на рассмотрение.

Напомним, что в апреле этого года президент Мирзиёев подверг критике «ура-патриотизм» на узбекском телевидении и заявил, что времена «ура-ура» прошли и что в деятельность СМИ необходимо внедрять современные международные стандарты.