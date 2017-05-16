Душанбе защищает спорный проект Рогунской ГЭС в Брюсселе

- Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов выступил в защиту проекта Рогунской гидроэлектростанции, относительно которого на протяжении многих лет возникают вопросы у соседнего Узбекистана.

15 мая в Брюсселе Аслов сказал журналистам, что Душанбе всегда учитывал «интересы соседних стран, расположенных ниже по течению».

Таджикские власти надеются, что в случае завершения проекта Рогунской плотины удастся обеспечить стабильное снабжение электроэнергией население страны. Строительство плотины официально стартовало в конце октября.

Запуск строительства произошел спустя менее двух месяцев после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который много лет выступал против проекта ГЭС. Он заявлял, что плотина сократит приток воды на хлопковые поля Узбекистана.

Международная организация Human Rights Watch (HRW) тоже подвергла критике реализацию проекта. По их мнению, многие семьи, проживающие в районе Рогунской плотины, столкнутся с жилищными проблемами, перебоями в доступе к продовольствию, воде и образованию после того, как правительство переселит их в другие районы из-за строительства.

Рогунская ГЭС — строящаяся гидроэлектростанция в Таджикистане на реке Вахш, входит в состав Вахшского каскада, являясь его верхней ступенью.

Согласно проекту, представляет собой ГЭС приплотинного типа с высотной (335 м) каменно-набросной плотиной. В случае завершения проекта, плотина ГЭС станет самой высокой в мире.

Проектная мощность ГЭС — 3600 МВт, среднегодовая выработка — 17,1 млрд кВт⋅ч. В здании ГЭС должны быть установлены шесть радиально-осевых гидроагрегатов мощностью по 600 МВт. Плотина ГЭС должна образовать крупное Рогунское водохранилище полным объёмом 13,3 км³ и полезным объёмом 10,3 км³.

Водохранилище планируется использовать как в энергетических, так и в ирригационных целях на засушливых землях площадью более 300 тысяч гектаров. Строительство ГЭС планируется осуществить в несколько этапов, мощность первой очереди должна составить 400 МВт при среднегодовой выработке 5 млрд кВт⋅ч.

Стоимость завершения строительства оценивается в $2,2 млрд, первой очереди — $590 млн.

Проект ГЭС подвергается критике из-за расположения в зоне высокой сейсмичности, оползневых и селевых процессов, а также наличия под основанием плотины Ионахшского тектонического разлома, заполненного каменной солью.

Проектировщики ГЭС заявляют о безопасности плотины — в частности, о том, что ее конструкция сейсмоустойчива, а для защиты отложений каменной соли от размыва запланированы специальные мероприятия. Также проект ГЭС резко критикуется руководством Узбекистана, опасающимся влияния строительства Рогунской ГЭС на режим стока реки Вахш и, соответственно, реки Амударья, которое будет разрушительным для обеспечения водной, продовольственной и экологической безопасности нижележащих стран.

Начатый сбор средств у населения для достройки Рогунской ГЭС был приостановлен в апреле 2010 г. из-за большого недовольства населения, а также позиции МВФ.По инициативе трансграничных с Таджикистаном стран региона при финансировании Всемирного банка была проведена экспертиза проекта строительства Рогунской ГЭС, вынесшая в итоге положительное решение по строительству. Однако в августе 2015 года Узбекистан выступил с официальным заявлением о неприемлемости заключительных выводов экспертов и выразил своё несогласие со строительством Рогунской ГЭС.