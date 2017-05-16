РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Египте археологи нашли 17 мумий в подземной гробнице (фото)
CA-NEWS (CA) - Египетские археологи обнаружили 17 хорошо сохранившихся мумий в катакомбах в провинции Эль-Минья, примерно в 250 километрах к югу от Каира, сообщает британское издание The Guardianсо ссылкой на министерстве по делам древностей страны.

Древние мумии находятся «в очень хорошем состоянии», отмечает издание. Открытие было сделано в деревне Туна-эль-Габал. В этом районе находится большой некрополь для тысяч мумифицированных животных.

«Это первый человеческий некрополь, который удалось найти здесь», - сказал журналистам министр древностей Халед аль-Анани. Мумии были тщательно сохранены, поэтому, скорее всего, принадлежат чиновникам и священникам, сказал он.

Среди находок - саркофаги из известняка и глины, гробы с останками животных и папирус с древнеегипетскими письменами. Древнее погребение, которое находилось на глубине примерно восемь метров под землей, относится к позднему греко-римскому периоду Египта, отметил министр.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×