В Египте археологи нашли 17 мумий в подземной гробнице (фото)

- Египетские археологи обнаружили 17 хорошо сохранившихся мумий в катакомбах в провинции Эль-Минья, примерно в 250 километрах к югу от Каира, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на министерстве по делам древностей страны.

Древние мумии находятся «в очень хорошем состоянии», отмечает издание. Открытие было сделано в деревне Туна-эль-Габал. В этом районе находится большой некрополь для тысяч мумифицированных животных.

«Это первый человеческий некрополь, который удалось найти здесь», - сказал журналистам министр древностей Халед аль-Анани. Мумии были тщательно сохранены, поэтому, скорее всего, принадлежат чиновникам и священникам, сказал он.

Среди находок - саркофаги из известняка и глины, гробы с останками животных и папирус с древнеегипетскими письменами. Древнее погребение, которое находилось на глубине примерно восемь метров под землей, относится к позднему греко-римскому периоду Египта, отметил министр.

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