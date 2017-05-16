Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина завоевала золото Исламиады - 2017

CA-NEWS (UZ) - Узбекистанские гимнастки Оксана Чусовитина, Анастасия Сердюкова, Сабина Ташкенбаева и Нуриниссо Усманова блестяще выступили а Исламских играх солидарности-2017, которые проходят в Баку с 12 по 22 мая.

Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль в опорном прыжке, опередив своих соперников из Азербайджана, Индонезии и Турции.

Анастасия Сердюкова стала обладательницей «золота» в финальных соревнованиях в упражнении с булавами и завоевала "серебро" в упражнениях с обручем и мячом.

Сабина Ташкенбаева также пополнила копилку медалей и завоевала две «бронзы» в финале упражнений с булавами и лентой. Гимнастки Узбекистана в командном первенстве завоевали «серебро».

На Исламских играх солидарности-2017 принимают участие более 3000 спортсменов из 57 стран, входящих в Спортивную Федерацию Исламской Солидарности (СФИС). В программу игр включены 20 видов спорта, в том числе спортивная и художественная гимнастика.

Напомним, что 41-летняя гимнастка Оксана Чусовитина попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая возрастная гимнастка Олимпийских игр. На Олимпиаде-2016 в Рио Чусовитина стала самой возрастной гимнасткой, а также единственной в этом виде спорта, кому удалось выступить на седьмой Олимпиаде подряд (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016). На играх в Бразилии представительница Узбекистана не смогла завоевать медаль. В общем зачете она заняла седьмое место.