РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Трехлетний мальчик-модель с синдромом Дауна из Актюбинска покорил Милан (фото)

CA-NEWS (KZ) - Трехлетний мальчик-модель из Актобе, от которого родителям советовали отказаться, покорил Милан и открыл показ казахстанских дизайнеров, сообщает  NUR.KZ со ссылкой на маму мальчика, 27-летняя Айгерим Бижанова.

О том, что мальчик родится особенным, родителям сообщили только на 24 неделе беременности. Да и тогда врачи сказали только то, что у малыша в утробе есть окошко на сердце, которое должно закрыться на 32 неделе.

«Уже на восьмом месяце нам сказали: «Возможно, у вас порок сердца», - вспоминает Айгерим Бижанова. - Мы гнали от себя плохие мысли, но чувство тревоги не покидала меня до конца родов. Ребенок родился преждевременно, как и многие дети с синдромом. Когда отошла от наркоза, сказали что с ребенком все хорошо, но нужен генетик. Я уже тогда поняла - что то не так. Генетик сказала, что есть признаки синдрома Дауна».

Айгерим рассказывает, что после этой грустной новости она была в подвешенном состоянии. Для нее это стало трагедией. Первое время она не понимала, как с этим жить. Но со временем девушка стала приходить в себя, искала выходы.

«Я нашла силы просто любить своего ребенка и заниматься его развитием. Мы каждый месяц получали массаж, я боялась чего-то недодать. Переворачиваться он начал без труда, в 6 месяцев сидел без поддержки, а вот ползать не хотел. Ходить уверено он смог в год и 4 месяца, а с полутора лет я с ним ходила в школу раннего развития. До двух лет он очень часто болел, иммунитет был слаб. Прививки мы получили всего две, при рождении. В 2,5 года он пошел в развивающий детский центр, где адаптировался так же, как и другие дети», - описывает Айгерим первые годы жизни своего ребенка.

Так как ребенок развивался как все дети, то и мама перестала думать, что с Тамерланом что-то не так. Более того, решила попробовать его в роли модели, а благодаря обаянию мальчика, Тамерлана заметили и пригласили на съемки.

«На фотосессии он сначала не понимал, чего от него хотят, и мы ловили удачные моменты, затем он начал позировать. Фотографии всегда получались живыми. И после он стал лицом детской линии одежды от Даны Наби, которая заметила его сразу», - вспоминает Айгерим.

На этом успехи мальчика-модели не закончились. В начале этого года Тамерлана пригласили открывать показ, на котором участвовали Айда Кауменова, Алекс Чжен и Таукел Муслим, а потом и в Милан – для работы с итальянским брендом Qusella. Туда мальчика пригласила модный критик Мила Ануфриева.

Айгерим признается в огромной любви к своему сыну и с ужасом вспоминает – когда малыш только родился, врачи советовали… оставить ребенка.

Сейчас маленький модник продолжает развиваться – он уже может читать по карточкам Домана, и, по словам его мамы, он практически самостоятелен. Но на данный момент у ребенка есть проблема с речью.

«Мы активно работаем над его речью, он уже говорит легкие слова, - говорит мама Тамерлана. - Я стараюсь, чтобы Тимка как можно больше времени проводил вне стен квартиры, он ходит в школу лезгинки, занимается с логопедом, ходит в сад».

print
Комментарии (5)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
juanjuan
17:50, 16 мая 2017
Странно, а почему врачи честенько начинают настаивать на отказе от ребенка, какой интерес преследуют они? хотя чему удивляться, слышала, что и молодым девчатам, причем как в браке, так и вне брака, советовали оставлять детей, типа ты молодая еще заведешь...
Нет аватара
dina_er
17:46, 16 мая 2017
Маме ребенка особый поклон за то, что дала ребенку все возможное, всю свою любовь. Пусть малыш ростет молодцом
Нет аватара
rashakg
17:19, 16 мая 2017
Омурун узун болсун
Нет аватара
Mokasiny_Manitu
17:15, 16 мая 2017
Цитата: aysha 17:13, 16.05.2017
Родители - молодцы!
Счастья, удачи!
Нет аватара
aysha
17:13, 16 мая 2017
Родители - молодцы!
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×