Трехлетний мальчик-модель с синдромом Дауна из Актюбинска покорил Милан (фото)

CA-NEWS (KZ) - Трехлетний мальчик-модель из Актобе, от которого родителям советовали отказаться, покорил Милан и открыл показ казахстанских дизайнеров, сообщает NUR.KZ со ссылкой на маму мальчика, 27-летняя Айгерим Бижанова.

О том, что мальчик родится особенным, родителям сообщили только на 24 неделе беременности. Да и тогда врачи сказали только то, что у малыша в утробе есть окошко на сердце, которое должно закрыться на 32 неделе.

«Уже на восьмом месяце нам сказали: «Возможно, у вас порок сердца», - вспоминает Айгерим Бижанова. - Мы гнали от себя плохие мысли, но чувство тревоги не покидала меня до конца родов. Ребенок родился преждевременно, как и многие дети с синдромом. Когда отошла от наркоза, сказали что с ребенком все хорошо, но нужен генетик. Я уже тогда поняла - что то не так. Генетик сказала, что есть признаки синдрома Дауна».

Айгерим рассказывает, что после этой грустной новости она была в подвешенном состоянии. Для нее это стало трагедией. Первое время она не понимала, как с этим жить. Но со временем девушка стала приходить в себя, искала выходы.

«Я нашла силы просто любить своего ребенка и заниматься его развитием. Мы каждый месяц получали массаж, я боялась чего-то недодать. Переворачиваться он начал без труда, в 6 месяцев сидел без поддержки, а вот ползать не хотел. Ходить уверено он смог в год и 4 месяца, а с полутора лет я с ним ходила в школу раннего развития. До двух лет он очень часто болел, иммунитет был слаб. Прививки мы получили всего две, при рождении. В 2,5 года он пошел в развивающий детский центр, где адаптировался так же, как и другие дети», - описывает Айгерим первые годы жизни своего ребенка.

Так как ребенок развивался как все дети, то и мама перестала думать, что с Тамерланом что-то не так. Более того, решила попробовать его в роли модели, а благодаря обаянию мальчика, Тамерлана заметили и пригласили на съемки.

«На фотосессии он сначала не понимал, чего от него хотят, и мы ловили удачные моменты, затем он начал позировать. Фотографии всегда получались живыми. И после он стал лицом детской линии одежды от Даны Наби, которая заметила его сразу», - вспоминает Айгерим.

На этом успехи мальчика-модели не закончились. В начале этого года Тамерлана пригласили открывать показ, на котором участвовали Айда Кауменова, Алекс Чжен и Таукел Муслим, а потом и в Милан – для работы с итальянским брендом Qusella. Туда мальчика пригласила модный критик Мила Ануфриева.

⇳

Айгерим признается в огромной любви к своему сыну и с ужасом вспоминает – когда малыш только родился, врачи советовали… оставить ребенка.

Сейчас маленький модник продолжает развиваться – он уже может читать по карточкам Домана, и, по словам его мамы, он практически самостоятелен. Но на данный момент у ребенка есть проблема с речью.

«Мы активно работаем над его речью, он уже говорит легкие слова, - говорит мама Тамерлана. - Я стараюсь, чтобы Тимка как можно больше времени проводил вне стен квартиры, он ходит в школу лезгинки, занимается с логопедом, ходит в сад».