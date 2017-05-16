В английской школе собрались ввести юбки для мальчиков

CA-NEWS (CA) - В одной из частных школ Лондона ученикам мужского пола планируют разрешить ношение юбок - в рамках программы по введению гендерно нейтральной униформы. Как сообщает Би-би-си, в школе объясняют эту инициативу стремлением уравнять в правах юношей и девушек, которым разрешено носить брюки.

В школе Highgate, где планируют ввести новую форму, ранее заявляли, что все больше ее учеников начинает сомневаться в собственной гендерной идентичности. Семестр обучения в школе обходится в сумму до 6790 фунтов стерлингов ($8,7 тыс.).

Сейчас женский комплект школьной униформы состоит из блузки, пиджака, галстука по желанию, а также либо клетчатой юбки, либо брюк. В мужском варианте формы предусмотрены только брюки, и некоторые видят в этом проявление неравноправия.

Помимо униформ для обоих полов в школе думают о том, чтобы сделать общие туалеты и разрешить девушкам заниматься в мужских спортивных секциях.

Как рассказал в беседе с журналистами директор школы Адам Петитт, ввести новую униформу просили сами ученики. Нынешнему поколению молодежи чуждо дуалистическое восприятие мира, характерное для взрослых, говорит директор.

"Как и все остальные школы и многие молодежные организации, мы видим, что все больше и больше молодых людей сомневаются в своей гендерной идентичности", - рассказывает Петитт.