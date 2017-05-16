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  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Ученые заявили, что 15-метровое существо, приплывшее к берегам Индонезии, оказалось останками кита

CA-NEWS (CA) - На прошлой неделе к берегам Индонезии прибило тушу непонятного морского существа, которое перепугало всех местных жителей, пишет The Washington Post.

Местный рыбак Асрул Туанакота, который первым обнаружил странное 15-метровое чудище на северном берегу острова Серам, увидев огромные щупальца, предположил, что это был гигантский кальмар.

Его предположение оспорили биолог и эксперт по китообразным Александр Уэрт и его коллега из Общества по защите природы океана Джордж Леонард. Они с уверенностью заявили, что туша принадлежала обычному усатому киту.

К таким выводам ученые пришли, изучив выступающие из гнилой плоти кости и особые пластины во рту, которые животное использовало для фильтрации пищи. Кроме того, остров Серам очень близок к маршруту миграции китов. То, что, по мнению рыбака, было щупальцами, оказалось кусками мяса и жира, которые разорвали на полоски морские хищники.

Обычно после смерти туши китов погружаются на дно, но при некотором стечении обстоятельств они могут наполниться газами и всплыть. Именно это и произошло в данном случае, а раздувшийся труп прибило к индонезийскому берегу. Такое чаще происходит в теплых водах, поскольку в них живет больше бактерий, питающихся падалью.

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