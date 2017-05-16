Дональд Трамп срывает сделку Казатомпрома в Иране - вице-министр иностранных дел РК

CA-NEWS (KZ) - Политика новой администрации США в отношении Ирана сделала невозможными поставки Казатомпрома в Иран. Такое заявление сделал вице-министр иностранных дел Ержан Ашикбаев, сообщают казахстанские сми.

Ранее Казатомпром подписал контракт на поставку 950 тонн необогащенного концентрата урана с организацией по атомной энергии Ирана. По данным вице-министра иностранных дел Ержана Ашикбаева, соглашение рассчитано на три года. Контракт предусматривает полное соответствие требованиям резолюции Совета безопасности ООН 2231, согласно которой предусмотрено предварительное одобрение сделки в «канале закупок» – органе, созданном в соответствии с резолюцией СБ.

«К сожалению, в связи с позицией новой администрации США (пересмотр подходов к реализации совместного всеобъемлющего плана действий) направление заявки в «канал закупок» для осуществления контракта является нецелесообразным. Заявка в любом случае не получит одобрения», – пояснил он в ходе правительственного часа в мажилисе.

«Мы находимся в режиме плотных консультаций со всеми странами – участницами соглашения совместного всеобъемлющего плана действий. Это пять членов совета безопасности плюс Германия с одной стороны, шестерка международных посредников, и Иран с другой стороны. Как только будут между этими странами согласованы все модальности, мы подадим эту заявку и надеемся на ее осуществление», – добавил Ержан Ашикбаев.

В свою очередь, по словам председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Аскара Жумагалиева, нацкомпания пока не отказывается от планов по поставкам в Иран. «Мы стремимся работать со всеми странами, которые имеют атомные электростанции. У Ирана достаточно амбициозная программа по развитию атомной энергетики, и мы соответствующий договор подписали.

Условия контракта достаточно привлекательные для нас. Мы будем реализовывать его исключительно после согласования всеми странами-участниками большой шестерки СБ ООН. Как только соответствующие документы будут получены, мы сделку осуществим», – резюмировал топ-менеджер.

В апреле 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон, назначенный президентом страны Дональдом Трампом, назвал сделку по ядерной программе с Ираном провальной. Ранее Дональд Трамп также критиковал администрацию экс-президента Барака Обамы за соглашение с Ираном. Иран и страны «шестерки» (5+1: США, Франция, Великобритания, Китай, Россия + Германия) подписали совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе 15 июля 2015 года. Планировалось также пошаговое снятие санкций с Ирана. План вступил в действие 16 января 2016 года.



