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  16 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Основатель Alibaba стал богатейшим человеком Китая по версии Forbes
CA-NEWS (CA) - Основатель компании Alibaba Group Джек Ма обошел главу корпорации Wanda Group Ван Цзяньлиня и занял место богатейшего человека Китая, говорится в рейтинге журнала Forbes.Его состояние издание оценило в ​$30,9 млрд.

Джек Ма потерял звание богатейшего предпринимателя Китая в 2015 году. Тогда состояние Ма оценивалось в $23,1 млрд, а Цзяньлиня - в $24,2 млрд. Однако по итогам прошедшего года 52-летний основатель сервиса электронной торговли Alibaba обогнал своего преследователя на $200 млн.

Значительную роль в росте дохода Джека Ма сыграл рост стоимости акций его компании за прошлый год. На торгах в Нью-Йорке они поднялись с $70 за акцию до $120,34 в прошлую пятницу, 12 мая.

Третье место в рейтинге богатейших бизнесменов Китая занял основатель телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн с состоянием $29,7 млрд. Его компании принадлежит популярный мессенджер WeChat, большая часть пользователей которого живет в Китае.

В настоящее время богатейшим человеком Азии, согласно Forbes, является гонконгский мультимиллиардер Ли Цзячэн (Li Ka-shing). Его состояние оценивается в $32,9 млрд.

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