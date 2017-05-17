Бриллиантовые серьги были проданы за рекордные $57 млн на аукционе Sotheby's

CA-NEWS (CA) - Бриллиантовые серьги были проданы на аукционе дома Sotheby's в Женеве за рекордные $57 млн, передает радиостанция Europe 1.

В то же время уплаченная сумма оказалась существенно ниже первоначальных оценок: за лот ожидалось выручить $70 млн.

Оба камня лишены каких бы то ни было изъянов и были добыты в шахтах ЮАР. Серьги приобрел анонимный покупатель из Азии.

Серьги получили название «Апполон и Артемида». Они полностью идентичны за исключением цвета - бриллиант «Артемида» розовый, а «Аполлон» - голубой.

Серьги были представлены как два отдельных лота, раньше эти бриллианты были частями одного кольца.

По данным радиостанции, сережка из голубого бриллианта была продана больше, чем за $42 млн. Вес этого бриллианта составляет более 14,5 карат. Отмечается, что это самый крупный бриллиант в этой категории, когда-либо представленный на аукционе. Сережка из розового бриллианта «Artémis Pink» была продана почти за $15,4 млн. Вес этого бриллианта составляет 16 карат.

Такая разница в цене объясняется тем, что голубые бриллианты встречаются реже, чем розовые.