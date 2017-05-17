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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Квартиры в новостройках Душанбе упали в цене на 20%
Предыстория: В Душанбе самые низкие в Центральной Азии цены на жилье
CA-NEWS (TJ) - В Душанбе наблюдается беспрецедентное падение цен на квартиры. Цены на новостройки снизились на 15-20%.

Цена квадратного метра в высотных новостройках два года назад была не ниже 700-800 долларов, сегодня квартиру можно приобрести и за 300 долларов за квадрат. Некоторые застройщики предлагают жилье по 450 до 700 долларов в зависимости от района.

Экономист Шамсиддин Джалолов отмечает, что стоимость квартир снизилась на 15-20%, в некоторых случаях - вдвое. «Из-за отсутствия надлежащей кредитно-денежной политики в банковской системе и создания барьеров для малого и среднего бизнеса мы, возможно, уже в этом году станем свидетелями снижения цен на жилье до 80-90%», - считает эксперт. ​

Помощник инженера строительной компании «Зарафшони Сино» Холмурод Курбонов связывает снижение цен на жилье с сокращением объема денежных переводов трудовых мигрантов. «Большинство наших покупателей являются трудовыми мигрантами в России. Они говорят, что заработка практически нет», - говорит он.

Представитель строительной компании «Лола» Зайниддин Мирзомуродов отмечает, что с повышением курса американского доллара снизилась цена на арматуру. «Раньше арматура обходилась в 1200 долларов. Калькуляция проводилась по курсу доллара. К тому же, заработная плата рабочих также снизилась, потому что рынок рабочей силы изобилует предложением», - говорит он.

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