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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ЦБ Армении сохранил ставку рефинансирования в 6%

CA-NEWS (CA) - Центральный банк Армении во вторник сохранил ставку рефинансирования на уровне 6,00 процента, сообщает Reuters.

Регулятор заявил, что ему в целом удалось сформировать необходимые стимулы для нейтрализации дефляционной среды в 2017 году и достижения целевой инфляции 4 процента в среднесрочном периоде.

В апреле 2017 года инфляция в годовом выражении составила 1,2 процента по сравнению с дефляцией 0,1 процента в марте. В месячном выражении инфляция в апреле составила 1,0 процента по сравнению с дефляцией в 0,3 процента месяцем ранее.

ЦБ также сохранил ставку ломбардного репо на уровне 7,5 процента, ставку привлечения от банков денежных средств - на уровне 4,5 процента.

В последний раз армянский центробанк менял ключевую ставку в феврале этого года, понизив ее до 6,00 процента годовых с 6,25 процента.

Напомним, базовая ставка в странах Центральной Азии составляет: в Кыргызстане — 6%, в Узбекистане - 9%, в Казахстане ставка была понижена до 12%, в Таджикистане была повышена с 12% до 16%.

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