Президент США сказал, что имел «абсолютное право» делиться секретной информацией об ИГИЛ с Россией

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп во вторник выступил в защиту своего решения поделиться данными с высокопоставленными российскими чиновниками на встрече в Белом доме на минувшей неделе, сказав, что имел на это "абсолютное право" и что предоставил Москве сведения, чтобы усилить её борьбу с "Исламским государством", сообщает Reuters.

Американский лидер опубликовал пост в твиттере в попытке противостоять волне критики, в том числе однопартийцев, после сообщений, что он предоставил России сверхсекретную информацию о планируемой операции против ИГИЛ.

Два американских чиновника в понедельник сказали, что Трамп поделился разведданными, полученными от союзника США по борьбе с исламистами, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком на встрече в прошлую среду.

"Как президент, я хотел поделиться с Россией (на открыто запланированной встрече в Белом Доме), на что у меня есть абсолютное право, информацией о терроризме и авиационной безопасности. Это было сделано из гуманитарных соображений, к тому же я хочу, чтобы Россия значительно усилила борьбу с ИГИЛ и терроризмом", - написал Трамп в твиттере.

Позднее в твиттере Трамп также обрушился на "информаторов в спецслужбах", которые зачастую становятся объектом критики его администрации.

Трамп неоднократно критиковал свою соперницу на выборах, кандидата от демократов Хиллари Клинтон за то, как она обращалась с секретной информацией в бытность госсекретарем, когда использовала частный сервер электронной почты. ФБР по итогам расследования в 2016 году не стало выдвигать против Клинтон обвинений.

Кремль во вторник выступил в защиту Трампа, назвав сообщения о том, что он раскрыл секретные данные в ходе встречи в Белом доме, "очередной ерундой".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявили, что источники, методы сбора разведданных или военные операции на встрече президента с российскими чиновниками не обсуждались.

Макмастер назвал новость, впервые опубликованную в газете Washington Post, лживой.

Американские чиновники сказали Рейтер, что, хотя у президента есть полномочия раскрывать даже сверхсекретную информацию, в данном случае он сделал это, не посоветовавшись с союзником, который ее предоставил, что угрожает поставить под удар долгосрочное соглашение об обмене разведданными.

Союзники США, в том числе Австралия, Новая Зеландия и Япония, сослались на опровержения со стороны Белого дома и сказали, что обмен разведданными продолжится. Однако некоторые аналитики сказали, что скандал может подорвать доверие между партнерами.