В Андижане массовое отравление от мороженого, 182 человека госпитализированы

- Узбекистан, общество
- 9:42, 17 мая 2017
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Сотрудник Андижанского областного управления здравоохранения рассказал, что по меньшей мере 300 человек отравились мороженым. Местные жители считают, что число отравившихся достигает 600 человек. «До второй половины вторника в отделении интенсивной терапии находились 182 человека», – сказал один из местных чиновников.
Предприниматель из Шахриханского района по имени Икромжон рассказал, что город переполнен слухами, в том числе, люди говорят, что от отравления умерли несколько человек. «Центральная районная больница переполнена отравившимися. Хоким (глава) области вместе с приехавшими из Ташкента чиновниками открыл штаб в здании администрации», – сказал предприниматель.
Данную информацию опроверг представитель областного управления здравоохранения. По его словам, случаев смерти нет, ситуация разрешилась.
В город прибыла группа врачей во главе с замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Узбекистана Сайдмурадом Сайдалиевым. В администрации города сообщили, что по всему городу проверяют предприятия по продаже мороженого.