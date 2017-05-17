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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Ташкент и Шымкент заключили договора на более $18 млн

CA-NEWS (UZ) - По итогам выставки товаропроизводителей Ташкента в Шымкенте (Южно-казахстанская область) стороны заключили договоры на экспорт узбекских товаров на $18 млн, сообщает uz24.uz.

Деловые круги и население ЮКО ознакомились с потенциалом более 150 региональных предприятий Ташкента.

Как сообщалось ранее выставка прошла 12-13 мая, в ходе которой ташкентские компании представили свыше 1000 видов продукции. Это изделия машиностроительной, электротехнической, металлургической, химической, легкой и пищевой, мебельной промышленности и промышленности строительных материалов, а также широкий спектр потребительских товаров.

Выставку посетили более 5000 предпринимателей области, из них 1500 — из Шымкента. Объем заключенных контрактов и протоколов намерений на поставку продукции предприятий Ташкента на экспорт составил более $18 млн.

По итогам мероприятия подписан Меморандум о сотрудничестве между акиматом Шымкента и хокимиятом Ташкента. Документ предусматривает открытие торгового дома Ташкента в Шымкенте и развитие торгово-экономических и культурных связей.

В будущем хокимият города Ташкента планирует проведение подобных выставок в Алма-Ате (Казахстан), Оше (Кыргызстан), Ашхабаде (Туркменистан), сообщает пресс-служба столичного хокимията.

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