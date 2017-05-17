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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Бизнесмен из Узбекистана осужден за подготовку заказного убийства в Петербурге

CA-NEWS (UZ) - Гражданин Узбекистана предложил сотруднику частного детективного агентства 45 тысяч евро за убийство своего соотечественника.

Суд в Петербурге вынес приговор 61-летнему гражданину Узбекистана. Предприниматель признан виновным в организации подготовки заказного убийства, сообщили в ГСУ СКР Петербурга.

Как установили следствие и суд, бизнесмен задумал убийство своего 34-летнего соотечественника из личной неприязни и чувства ревности. Вечером 16 июня прошлого года он встретился в Выборгском районе Петербурга с сотрудником одного из частных детективных агентств и предложил тому совершить убийство за 45 тысяч евро.

Получив согласие, предприниматель через некоторое время передал исполнителю 24 тысячи 120 евро в качестве аванса. Частный детектив, между тем, заявил о готовящемся убийстве в правоохранительные органы.

О якобы совершенном убийстве "киллер" отчитался заказчику 6 июля 2016 года. Они встретились в ресторане на проспекте Косыгина, 27 корпус 1, где "наемный убийца" передал предпринимателю из Узбекистана фото потерпевшего, якобы убитого. "Киллер" получил еще 20 тысяч евро, а заказчик преступления был задержан.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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