Астана может принять чемпионат мира по хоккею в 2018 году

CA-NEWS (KZ) - Чемпионат мира по хоккею в группе "А" первого дивизиона может пройти в Астане в 2018 году, сообщают казахстанские сми.

В турнире примут участие сборные Казахстана, Словении, Италии, Польши, Венгрии и Великобритании. Итальянцы и словенцы вылетели из элиты, а британцы поднялись из группы "B" первого дивизиона.

"Место и сроки проведения чемпионата мира определятся позже. Не исключено, что турнир может пройти в Астане", - говорится в сообщении сми.

Решение о городе - хозяине чемпионата мира в первом дивизионе принимается на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF). В этом году конгресс пройдет с 18 по 20 мая в немецком Кельне.

Чемпионат мира в элитном дивизионе в 2018 году примут датские Копенгаген и Хернинг. Отмечается, что в 2015 году в Астане была открыта "Барыс Арена", которая вмещает 12 тысяч зрителей. В 2018 году здесь пройдет Матч звезд КХЛ.



