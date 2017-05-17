ЛГБТ-ассоциации подали на главу Чечни в Международный уголовный суд

CA-NEWS (CA) - Три французских ЛГБТ-ассоциации подали жалобу в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой проверить сообщения о притеснении геев в Чеченской Республике, сообщается на сайте организации. Иск подан от лица Stop Homophobie, Mousse и Comité Idaho France.

«Несмотря на ряд признаков геноцида, власти России называли эти факты «слухами» в отношении «представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций», - говорится в сообщении на сайте Stop Homophobie.

«Мы ежедневно получаем новые тревожные сообщения из Чечни», - сказал Александр Марсель, президент Comité Idaho France.

Как отмечает ассоциация, жалоба была подана 15 мая. Активисты сочли, что российские власти неспособны провести тщательное расследование произошедшего. Поэтому, считают активисты, необходимо вынести дело на рассмотрение Международного уголовного суда. Кроме этого, сообщается на сайте движения, активисты обратились к властям Франции и всей Европы с просьбой оказать дипломатическое давление на Россию «и положить конец геноциду», который проводится «по приказу Рамзана Кадырова». Международный уголовный суд, по мнению активистов, сможет вынести компетентное заключение по вопросу гонений.

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов в ответ на запрос РБК сообщил, что «по данному вопросу даны многочисленные комментарии, исчерпывающие». Каримов добавил, что «самого события не существует».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила, что получила от «Новой газеты» обращения, в которых содержались имена и фамилии предполагаемых жертв, и направила его на рассмотрение главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщил «Интерфакс».

Материал о притеснении геев в Чечне опубликовала в апреле «Новая газета», в статье говорилось о массовых арестах представителей ЛГБТ-сообщества в республике. Сообщалось, что власти Чечни задержали по меньшей мере 100 подозреваемых в гомосексуализме людей, газета писали, что трое из них были убиты.

Публикация вызвала протесты в Грозном, исламские богословы на собрании 3 апреля приняли заявление с угрозами в адрес журналистов, их также обвинили в клевете.