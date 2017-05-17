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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На Украине ввели штрафы за ношение георгиевской ленты

CA-NEWS (CA) - Верховная Рада приняла законопроект № 2987 "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты”. Такое решение поддержали 238 народных депутатов.

Закон опубликован на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Документ предусматривает штрафы 850 ($32) - 2550 ($97) гривен за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения. Повторное нарушение в течение года повлечет больший штраф - от 2 550 ($97) гривен до 5 100 ($192) грн или административный арест до 15 суток.

При этом георгиевскую ленту или предметы с ее изображением в любом случае изымут.

В законе предусмотрены исключения для ветеранов войны, имеющих награды, которые содержат в себе часть такой ленты, а также сделаны исключения для музеев. Использовать георгиевские ленты можно будет в учебниках и пособиях.

Автор закона - депутат Верховной рады Антон Геращенко. Обосновывая необходимость запрета в пояснительной записке, он написал, что георгиевская лента стала "неотъемлемой составляющей кремлевской пропаганды".

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Комментарии (8)
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Tissot
11:54, 17 мая 2017
Цитата: Lawyer_Bishkek 11:19, 17.05.2017
Цитата: alim-xp 10:59, 17.05.2017
Это гвардейская лента, а не Георгиевская как ошибочно называет его.
Если это был бы георгиевской лентой, то тогда надо было запретить и у нас, так как она имеет отношение только к войнам Российской империи и геноциду Кыргызов в 1916 году!
Называй как хочешь, главное ее суть - это символ победы над фашизмом! А на украине у власти фашисты.
Если на/в Украине у власти фашисты, то почему Путин и Рос Дура признала эту власть?!
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Tissot
11:50, 17 мая 2017
То, что Георгиевская лента есть символ Победы в ВОВ – наглейший писдеж кремлепропаганды. Символом поражения Георгиевская лента вполне может быть. Достаточно посмотреть в интернете фото где на нем генерал-майор Вермахта, а на груди у него… короче, сами увидите. Кто назовет мне фамилию этого генерал-майора, и почему на груди у него русский орден – тому плюс в карму.
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Tissot
11:46, 17 мая 2017
Цитата: Lawyer_Bishkek 11:19, 17.05.2017
Цитата: alim-xp 10:59, 17.05.2017
Это гвардейская лента, а не Георгиевская как ошибочно называет его.
Если это был бы георгиевской лентой, то тогда надо было запретить и у нас, так как она имеет отношение только к войнам Российской империи и геноциду Кыргызов в 1916 году!
Называй как хочешь, главное ее суть - это символ победы над фашизмом! А на украине у власти фашисты.
лента никогда не была символом попеды на фашизмом.. эта лента стала символом не только и не столько воинской славы и благодарности героям, сколько конкретных политических пристрастий: национализма, агрессивного имперства и верноподданничества.вследствие целенаправленной манипуляции из знака боевого отличия лента превратилась в символ лояльности кремлевским упырям. Культ Победы, раздуваемый в последние годы, совсем не случаен. В современной России гордиться, мягко говоря, нечем, разве что тем, что у Путина золотой унитаз в самолете; тем, что по количеству миллиардеров на душу населения Москва занимает второе место среди всех городов мира: тем, что только в РФ проворовавшегося министра обороны награждают орденом, а его любовнице прокурор просит дать восемь лет условно. Ну, и так далее Раз собственными достижениями власть похвастаться не может, она присвоила Победу, к которой никакого отношения не имеет. Присвоила, и стала перекраивать под себя, цинично ломая, цензурируя и втискивая в клише своих тухлых «духовных скреп», приплетая елейное православие куда можно и куда нельзя. Судя по обилию быдла, вяжущего ленты на бамперы немецких машин и китайские трусы, переформатирование мозга продвигается успешно. Особенно доставляет в этом контексте слоган всероссийской акции «Георгиевская лента» - «Я помню, я горжусь!». Не, стадо нихрена не помнит. Зато это же стадо бурно возмущается в унисон с теледикторами: и как это чертовы гейропцы с пиндосами еще смеют искажнять нашу историю? Нет у вас никакой истории, иваны беспамятные!
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Lawyer_Bishkek
11:19, 17 мая 2017
Цитата: alim-xp 10:59, 17.05.2017
Это гвардейская лента, а не Георгиевская как ошибочно называет его.
Если это был бы георгиевской лентой, то тогда надо было запретить и у нас, так как она имеет отношение только к войнам Российской империи и геноциду Кыргызов в 1916 году!
Называй как хочешь, главное ее суть - это символ победы над фашизмом! А на украине у власти фашисты.
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alim-xp
10:59, 17 мая 2017
Это гвардейская лента, а не Георгиевская как ошибочно называет его.
Если это был бы георгиевской лентой, то тогда надо было запретить и у нас, так как она имеет отношение только к войнам Российской империи и геноциду Кыргызов в 1916 году!
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Gorez
10:57, 17 мая 2017
,,,и еще какие-то рассуждения о демократии в Украине, господа "демократы" Вы на себя хоть в зеркало посмотрите, а уж потом - что-то о демократии...?
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foks-15
10:49, 17 мая 2017
бендеровский дебилизм
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cheerful
10:37, 17 мая 2017
Геморрой
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