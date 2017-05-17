На Украине ввели штрафы за ношение георгиевской ленты

CA-NEWS (CA) - Верховная Рада приняла законопроект № 2987 "О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты”. Такое решение поддержали 238 народных депутатов.

Закон опубликован на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Документ предусматривает штрафы 850 ($32) - 2550 ($97) гривен за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения. Повторное нарушение в течение года повлечет больший штраф - от 2 550 ($97) гривен до 5 100 ($192) грн или административный арест до 15 суток.

При этом георгиевскую ленту или предметы с ее изображением в любом случае изымут.

В законе предусмотрены исключения для ветеранов войны, имеющих награды, которые содержат в себе часть такой ленты, а также сделаны исключения для музеев. Использовать георгиевские ленты можно будет в учебниках и пособиях.

Автор закона - депутат Верховной рады Антон Геращенко. Обосновывая необходимость запрета в пояснительной записке, он написал, что георгиевская лента стала "неотъемлемой составляющей кремлевской пропаганды".