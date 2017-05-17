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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Путин разрешил ФСБ РФ изымать землю для госнужд

CA-NEWS (CA) - Путин Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает право Федеральной службе безопасности изымать землю или расположенные на ней постройки для государственных нужд. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом изменения вносятся в положение о ФСБ России, утвержденное указом президента страны от 11 августа 2003 года №960. «Внести... изменение, дополнив пункт 9 подпунктом 73 следующего содержания: принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации», — говорится в документе.

Из него также следует, что реализация указа не потребует увеличения штатной численности военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ или выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что задачи ФСБ предполагают изъятие земли и недвижимости не только для строительства и реконструкции, но и для выполнения международных обязательства России. Новую норму предполагалось ввести в целях защиты и охраны государственной границы.

В конце марта подобные полномочия получила Федеральная служба охраны. До этого ФСО могла только бессрочно пользоваться земельными участками.

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