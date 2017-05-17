Путин разрешил ФСБ РФ изымать землю для госнужд

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает право Федеральной службе безопасности изымать землю или расположенные на ней постройки для государственных нужд. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом изменения вносятся в положение о ФСБ России, утвержденное указом президента страны от 11 августа 2003 года №960. «Внести... изменение, дополнив пункт 9 подпунктом 73 следующего содержания: принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации», — говорится в документе.

Из него также следует, что реализация указа не потребует увеличения штатной численности военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ или выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что задачи ФСБ предполагают изъятие земли и недвижимости не только для строительства и реконструкции, но и для выполнения международных обязательства России. Новую норму предполагалось ввести в целях защиты и охраны государственной границы.

В конце марта подобные полномочия получила Федеральная служба охраны. До этого ФСО могла только бессрочно пользоваться земельными участками.