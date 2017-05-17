Казахстанские НПЗ наращивают объемы производства ГСМ

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане выросли объемы производства моторного топлива. В первом квартале года казахстанские НПЗ произвели 810,3 тысячи тонн , что на 17,5 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в исследовании Energyprom.kz.

Более 40 процентов обеспечил самый мощный в республике Павлодарский НПЗ - 372,9 тысячи тонн, +25,9 процента за год. Как отмечается, в настоящее время на комплексе установок производства серы ПНХЗ ведутся пусконаладочные работы, которые планируется завершить в июле, а на установке изомеризации и сплиттера нафты - к сентябрю. К этому времени на предприятии должны достичь гарантийных эксплуатационных показателей и получить высокооктановые автомобильные бензины экологических классов К4 (аналог Евро-4). Выпуск высокооктановых бензинов после окончания модернизации увеличится на 297 тысяч тонн.

ЮКО, где расположен ПетроКазақстан Ойл Продактс, выпустила 233,6 тысячи тонн топлива - на 4,6 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Снижение связано с плановым капремонтом на заводе, который был завершен 27 апреля 2017 года, с опережением графика на четверо суток.

31 марта 2017 года на ПКОП были подписаны акты по механическому завершению строительно-монтажных работ на установке изомеризации легких бензиновых фракций с блоком предварительной гидроочистки сырья.

"На объекте проводятся пусконаладочные работы, которые завершатся к июлю текущего года запуском установки изомеризации, позволяющей получать высокооктановые бензины экологического класса К4, К5 с увеличением их производства на 460 тысяч тонн в год. Кроме того, на Шымкентском НПЗ активными темпами ведутся работы в рамках второго этапа проекта модернизации, который направлен на увеличение мощности завода с 5,25 миллиона до шести миллионов тонн нефти в год и глубины ее переработки", - отмечают аналитики.

В Атырауской области, где размещен третий крупный НПЗ, произвели 190,3 тысячи тонн топлива - сразу на 40,4 процента больше, чем годом ранее. На заводе строится комплекс глубокой переработки нефти. Проект находится в завершающей стадии строительства. Механическое завершение строительства КГПН запланировано на середину этого года, после этого начнутся пусконаладочные работы.

В многолетней динамике, после снижения производственных объемов в 2015 году (минус 5,1 процента за год), в 2016-м казахстанские НПЗ отыграли позиции - год закончен с приростом в 2,8 процента, до 2,95 миллиона тонн.

Сообщается, что казахстанские производители обеспечивают более 70 процентов спроса на бензин (по итогам января-февраля 2017 года - 70,4 процента). В то же время, наряду с ростом производства, вырос и импорт - на 60,3 процента за год по итогам двух месяцев, до 237,1 тысячи тонн.

Как отмечал в своем докладе министр энергетики Канат Бозумбаев, после модернизации нефтеперерабатывающих заводов объем переработки нефти возрастет с 14,5 до 17,5 миллиона тонн. После 2019 года аналитики Energyprom.kz ожидают полное обеспечение внутренних потребностей страны отечественными нефтепродуктами и исключение импортозависимости ГСМ.

По итогам апреля 2017 года цены на бензин наиболее популярной марки АИ-92 в среднем по РК поднялись на 14,8 процента к апрелю 2016 года, до 142,1 тенге за литр. Впрочем, в сравнении с мартом цена незначительно снизилась (на 0,1 процента).

Министр энергетики Канат Бозумбаев прокомментировал снижение цены на АИ-92 в сети автозаправочных станций "КазМунайГаз", где заявили, что бензин этой марки подешевел до 142 тенге.

"Происходило затоваривание на рынке, спрос снизился", - сказал он. Продолжающаяся тенденция укрепления курса тенге к доллару содействовала удешевлению импорта топлива из России.

Кроме того, уровень запасов АИ-92 в Казахстане способствовал стабилизации уровня оптовых цен на рынке. Более дорогой АИ-95/96 поднялся в цене на 11,8 процента за год и на 0,1 процента за месяц, до 154,9 тенге за литр по итогам апреля. АИ-98 подорожал на 6 процентов год-к-году, до 164,3 тенге за литр. Владельцы автомобилей с дизельными двигателями почувствовали рост цен сильнее: летний дизель подорожал за год сразу на 34,8 процента, до 132,7 тенге за литр, зимний - на 12,7 процента, до 171,2 тенге за литр. Только за апрель летнее дизтопливо выросло еще на 0,8 процента к марту, зимнее - на 0,5 процента.



