Эксперты из Кыргызстана, России, Монголии и Казахстана примут участие в международной конференции по сохранению снежного барса на Алтае

CA-NEWS (MNG) - Эксперты из России, Монголии, Кыргызстана, Казахстана, США, Индии и Китая примут участие в первой международная конференция по сохранению снежного барса, которая пройдет в Республике Алтай. Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF), который стал инициатором мероприятия.

«С 20 по 22 мая в Республике Алтай пройдет международное совещание «Мониторинг и сохранение снежного барса в Алтае-Саянском экорегионе». Цели международной встречи - обмен опытом по сохранению барсов, обсуждение новой методики изучения хищников, которая может сэкономить ресурсы и финансы, обучение специалистов работе с уникальной онлайн базой данных особей снежного барса, зафиксированных на территории Алтае-Саянского экорегиона», - говорится в сообщении.

На совещании озвучат итоги учета снежного барса и сибирского горного козла (основной пищи) в России.

По данным WWF, общая численность снежного барса, одной из самых малоизученных больших кошек на планете, за последние 16 лет снизилась на 20% — до 4 тысяч особей, из-за браконьерства и изменения климата

«В мире вследствие труднодоступности исследовано не более 14% мест обитания ирбиса. Тем не менее, можно утверждать, что сегодня в горах Центральной Азии насчитывается не более 4 тысяч снежных барсов и их численность уменьшается. За последние 16 лет численность снежного барса в мире снизилась на 20%», - сообщается в докладе WWF, выпущенном в Международный день снежного барса.