В Ашхабаде открылась XX конференция ассоциации туркмен мира

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде в преддверии Дня Конституции Туркменистана и поэзии Махтумкули Фраги открылась XX конференция гуманитарной ассоциации туркмен мира. В приветственном послании к ее участникам президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает пресс-служба главы государства.

«Убеждён, что этот форум, призванный способствовать укреплению братских связей туркмен мира, пройдёт на высоком организационном уровне, а торжества в честь 25-й годовщины принятия Конституции и праздника поэзии Махтумкули Фраги преисполнят ваши сердца гордостью за Отчизну, - говорится в послании главы государства.

Бердымухамедов также отметил, что сегодня Ассоциация является одной из авторитетных международных гуманитарных организаций. Её отделения функционируют в России, США, Великобритании, Китае, Германии, Франции, Украине, Беларуси, Турции, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Индии, Иране, Афганистане, Пакистане, ОАЭ, Саудовской Аравии.

«Убеждён что наши зарубежные братья всегда будут поддерживать инициативы Туркменистана по обеспечению всеобщего мира, безопасности и расширению международного сотрудничества, укреплять авторитет Отчизны», - подчёркивается в послании.

Напомним, День Конституции в Туркменистане отмечается 18 мая.