В июне на дорогах Алматы появится первый электроавтобус

CA-NEWS (KZ) - В Алматы появятся электроавтобусы третьего поколения, сообщают казахстанские сми.

Как сообщается, 6 октября 2016 года акимат Алматы подписал меморандум с казахстанской компанией FalconEuroBus и автомобилестроительным концерном Daimler AG, в рамках которого планируется поставка автобусов марки Mercedes для обслуживания городских маршрутов. Согласно этому документу, первые 20 автобусов должны были появиться в Алматы в декабре 2016 года.

Кроме этого, сообщалось, что компания построит свой автопарк. В интервью Tengrinews.kz руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Максут Исахов рассказал, что Falcon Group предпочли подписать новое соглашение с компанией Eurabus.

"Изначально было подписано соглашение с компаниями Daimler AG и Falcon Group о поставке автобусов. При дальнейшем углублении этого вопроса Falcon Group предпочли подписать новое соглашение с компанией Eurabus. Так как Daimler AG просто производитель, а Eurabus, с которой Falcon подписала соглашение, является автором и хозяином последней разработки электробусов в Европе. Они сейчас уже разрабатывают электробусы третьего поколения. Нами подписан договор о сборке электробусов третьего поколения в Алматы", - пояснил Максут Исахов.

Теперь, по словам Максута Исахова, в Алматы начнут сборку немецких автобусов. "Проект дальше пошел. Если раньше должна была быть просто поставка автобусов, то сейчас мы пошли на их производство. Теперь будет завод по сборке автобусов. По нашей информации, Falcon Group приступает к строительству завода в июне и до конца года запустит. При этом Eurabus и Falcon Group подписали договор, что в Алматы привезут 20 электробусов. Для того чтобы сейчас показать, как они будут работать, они нам отправляют совершенно новый 18-метровый электробус второго поколения. Мы будем смотреть эксплуатационные характеристики в Алматы. Уже деньги отправлены, договор подписан. В июне автобус должен быть здесь. Мы поставим его на один из маршрутов в городе", - рассказал Максут Исахов.

Максут Исахов объяснил, что в Европе тестируют электроавтобусы второго поколения. Разница между ним и третьим поколением в объеме аккумуляторов и сроке эксплуатации батареи: у второго поколения - три-четыре года, у третьего - до десяти лет. Кроме этого, аккумуляторы у третьего поколения обходятся дешевле в несколько раз, чем у второго поколения. Максут Исахов отметил, что также есть договоренность с другим заводом - производителем электроавтобусов.

Напомним, 29 марта на круглом столе "Электротранспорт в Алматы. Обзор и перспективы" руководитель ТОО "Алматыэлектротранс" Ризван Цинаев рассказывал, что в апреле на маршруты города должны были выйти электроавтобусы. "Мы сделали новую точку запитки на троллейбусном депо, они уже с Green Bus Company (управляющая муниципальным автопарком компания. - Прим. автора) договорились, на какой маршрут поставят. Сейчас подписывается договор между ними. Номер маршрута пока неизвестен", - сообщил заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Бекзат Бекишев.

Отметим, что в рамках транспортной реформы в Алматы Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог с предложением о покупке 300 новых автобусов обратилось в городской маслихат. Депутаты в ближайшее время должны рассмотреть выделение 11,5 миллиарда тенге на покупку автобусов. Кроме этого, в южной столице началось строительство БРТ (линии скоростных автобусов).



