Президент Филиппин заявил о желании Турции и Монголии присоединиться к АСЕАН

CA-NEWS (CA) - Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что лидеры Турции и Монголии сообщили ему о желании присоединиться к Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и он намерен поддержать эту инициативу, сообщает сингапурское издание TodayOnline.

Дутерте встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом на полях форума по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс, один путь" в Пекине. По его словам, во время встреч лидеры страны сообщили о своем желании присоединиться к организации .

"Они хотят присоединиться к АСЕАН, и так как я сейчас председатель, то есть Филиппины, они хотели, чтобы я поддержал их вступление, и я сказал: "Да, почему нет", — сообщил президент журналистам в Филиппинах.

По словам Дутерте, государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, с которой он также встречался в Китае, указала ему на географическое положение Турции и Монголии, однако президент Филиппин заявил, что, по его мнению, их можно причислить к региону, страны которого представлены в АСЕАН.

При этом, как заявили агентству в секретариате АСЕАН в Джакарте, Турция и Монголия "никогда не подавали заявку" на вступление в организацию. "Это вопрос никогда не становился предметом обсуждения в АСЕАН", — сказал представитель секретариата Ли Юн Юн.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. Образована 8 августа 1967 года в Бангкоке вместе с подписанием «Декларации АСЕАН», более известной как «Бангкокская декларация».