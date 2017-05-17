Министр коммуникаций РК рассказал о планах по запрету иностранной ненормативной лексики в СМИ

CA-NEWS (KZ) - Нормы, содержащей запрет на распространение ненормативной лексики в СМИ нет, однако предложения по ее включению в законодательство в настоящее время рассматриваются в рамках двух законопроектов. Об этом рассказал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Tengrinews.kz.

Просьба запретить нецензурные выражения на иностранных языках, звучащие по радио и телевидению, появилась на сайте Электронного правительства.

"Сейчас, когда Казахстан переходит на трехязычное обучение в школах, надо обучать детей культурной речи на английском языке. Находясь за рубежом, я обращала внимание на то, что, по радио звучат песни с приглушением голоса исполнителей в тех местах песни, где должно быть нецензурное слово по тексту песни. Однако у нас, в Казахстане, транслируются полные версии песен в общественных местах, где также присутствуют дети", - обратилась к министру Альмира Байсенгирова.

Даурен Абаев отметил, что в законодательстве республики Казахстан, регулирующем сферу телерадиовещания и средств массовой информации, нормы, содержащей запрет на распространение ненормативной лексики в средствах массовой информации, не содержится.

"Однако предложения по включению соответствующих норм в законодательство в настоящее время рассматриваются в рамках законопроектов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики Казахстан по вопросам культуры", а также "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

После принятия указанных поправок министерством будут приняты меры по недопущению распространения ненормативной лексики в средствах массовой информации", - говорится в ответе.



