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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикские таможенники пресекли попытку контрабанды старинного священного Корана в Кыргызстан
CA-NEWS (TJ) - Сотрудники Регионального управления Таможенной службы Таджикистана по Согдийской области предотвратили попытку контрабандного вывоза из страны священного Корана.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы РТ, таможенники остановили для досмотра автомашину марки «Тойота – Эстима» с кыргызскими госномерами, под управлением гражданина Кыргызстана И.К.

В ходе таможенного досмотра автомашины сотрудники таможни обнаружили старинный экземпляр священного Корана, завернутый в полиэтиленовый пакет.

Было установлено, что владельцем книги является гражданин Кыргызстана И.К., 1990 г.р., жителя Баткенской области КР. Мужчина намеревался переправить священную книгу из Таджикистана в Кыргызстан, минуя таможню, то есть контрабандным методом, сообщает Авеста.

По результатам экспертизы, данный экземпляр Корана представляет литературную и культурную ценность, с трехсотлетней историей.

В отношении гражданина Кыргызстана И.К. возбуждено уголовное дело по двум статьям – 32 ч.3 и 289 ч.2 УК Таджикистана и передано в прокуратуру Согдийской области для дальнейшего расследования.

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