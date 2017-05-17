Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом социально-экономических реформ, осуществляемой созидательной и благоустроительной работой, крупными проектами на местах, проведения диалога с народом 17 мая прибыл в Сырдарьинскую область.

Президент страны в ходе поездки в Сырдарью ознакомится с исполнением намеченных планов по социально-экономическому развитию области, осуществляемой созидательной работой в городах и районах, сообщила пресс-служба главы государства.

Сырдарьинский филиал Свободной экономической зоны «Джизак», производственное объединение «Бек», совместные предприятия «Гулистон медтехника», «Сирдарё мега люкс» занимают важное место в экономике области.

В первом квартале 2017 года объем валового регионального продукта вырос на 5,8 процента. В нем увеличилась доля промышленности, малого бизнеса, оказания услуг и других сфер.