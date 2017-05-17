Этнические туркмены в Афганистане ведут боевые действия против боевиков

CA-NEWS (TM) - Этнические туркмены, действующие на севере Афганистана, в составе местных вооруженных объединений, так называемых «Арбаки», начали наступление в районе Калайзал, сообщает корреспондент туркменской службы радио «Азатлык» в Афганистане Шамердангулы Мырады.

Местность, расположенная в области Кундуз, десять дней назад была захвачена боевиками экстремистских группировок. По сообщениям из Афганистана, правительственным силам пока не удалось вернуть местность под свой контроль.

*красным отмечена область Кундуз в Афганистане

Как сообщил лидер одной из местных группировок «Арбаки» командир Мухаммет Неби, наступление началось утром 16 мая.

По его словам, «Арбаки» участвуют в наступлении правительственных войск и афганской полиции.

По словам Мухаммеда Неби, местное население подконтрольного боевикам Калайзала, подвергаемое притеснениям за поддержку правительственных войск, предпочитает покинуть регион. В связи с этим многие перебираются в Имамсаиб, Кундуз, Акджу и Кабул.

«В Калайзале Талибы убили много невинных людей. Они истребляют людей. Молодые люди становятся их жертвами. Если они поймают кого-либо с оружием, то подвергают жестокой смерти, отрезают ноги, язык. Грабят дома. Они разрушают мосты, школы, убивают мусульман», - отметил Мухаммет Неби.

По его словам, несколько дней назад город Кундуз подвергся нападению со стороны боевиков.

Также, Мухаммет Неби отмечает, что, в составе группировок, выступающих против сил афганской армии, воюют и представители иностранных государств.

«Среди них есть люди из Узбекистана, Таджикистана, чеченцы, казахи», - сообщил Мухаммет Неби.

Лидеры местных вооруженных отрядов этнических туркмен, беседовавшие с «Азатлык», утверждают, что в составе сил, выступающих в настоящее время против правительственных войск и афганской полиции на севере Афганистана, находятся иностранные граждане, в том числе выходцы из Центральной Азии. Местное население называет иностранных боевиков «туристами».

Напомним, в середине апреля движение Талибан объявило о начале нового сезона боевых действий.