В Ашхабаде жителей двух районов выселят из домов на время Азиады

CA-NEWS (TM) - Жителей районов МИР 1 и МИР 2 напротив Олимпийского городка на время проведения Азиады-2017 выселят из их домов, сообщает издание «Хроника Туркменистана» со ссылкой на источники.

Семьи, проживающие в расположенных напротив спортивного городка домах на проспекте Туркменбаши, получили уведомления из столичной мэрии с требованием выехать из своих квартир на время проведения Азиады. Об этом жильцов уже уведомили работники домоуправления и попросили съехать к родственникам. Тем, кому съехать будет некуда, предоставят общежитие. Какое именно, пока неизвестно.

С этих домов были демонтированы антенны и кондиционеры, которые якобы портят внешний вид зданий. Жителям запрещено ставить даже маленькие системы охлаждения.

Снаружи дома были облицованы белыми металлическими панелями, чтобы они не выбивались из общего беломраморного пейзажа столицы.

Сообщается, что на время проведения Азиатских игр будет запрещено движение машин в районах, которые находятся рядом с Олимпийским городком. Магазины, аптеки, больницы и точки общепита, расположенные по проспекту Туркменбаши, проверяются различными службами. Возле них расположены стоянки, однако машины ставить там запрещено, поэтому вечером авто стараются припарковать во дворах. Все эти меры вызывают недовольство жителей столицы.

Районы патрулируют сотрудники ГАИ и следят за установленными требованиями о порядке.