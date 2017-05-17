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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Членов правительства Таджикистана и их родственников обяжут сообщать о своих доходах
CA-NEWS (TJ) - Маджлиси нгамояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана одобрил в среду поправки в Конституционный закон «О правительстве Республики Таджикистан».

Как отметил депутат Амрихудо Дамдор, поправки предусматривают привлечение членов правительства к дисциплинарной ответственности за нарушение присяги.

По словам депутата, также все члены правительства и их близкие родственники обязуются заполнять и предоставлять декларацию о доходах в налоговые органы.

Напомним, в мае 2016 года в Конституцию Таджикистана были внесены поправки, согласно которым члены обеих палат парламента принимают присягу на верность Родине, а члены правительства – на верность президенту, сообщает Авеста.

Согласно требованию закона «О государственной службе» с этого года присягу на верность Родине в обязательном порядке принимают все государственные служащие, а их в Таджикистане более 19 тыс.

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