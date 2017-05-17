Мажилис Казахстана одобрил предоставление Бишкеку помощи на $100 млн

По информации министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова, соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции было подписано 26 декабря прошлого года.
"В соответствии с соглашением казахстанская сторона в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз окажет кыргызской стороне помощь, эквивалентную 100 миллионам долларов США", — сказал Сулейменов на пленарном заседании мажилиса в среду.
Помощь будет предоставлена кыргызской стороне на реализацию мероприятий, предусмотренных "Дорожными картами", по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу (ЕврАзЭС, ЕАЭС), в частности, на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы ЕврАзЭС, на приведение в соответствие с требованиями ЕврАзЭС санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызстана.
При этом помощь будет предоставляться поэтапно в соответствии с отдельными Межправительственными протоколами о техническом содействии в форме денежных средств, услуг по обучению, товаров. "Важно отметить, что в соглашении предусмотрено принятие также отдельного Протокола о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием", — добавил министр.
В целом механизм выделения помощи выглядит следующим образом. В целях формирования очередного транша помощи кыргызская сторона предоставляет перечень мероприятий, а также заключение о наличии документов, подтверждающих целесообразность и обоснованность предоставления помощи. В свою очередь, казахстанская сторона рассматривает полученные документы на предмет их целесообразности и соответствия мероприятиям "Дорожных карт", и в случае положительного решения согласовывает смету расходов. После этого смета расходов утверждается Протоколом о техническом содействии.
Для контроля за целевым и эффективным использованием предоставляемой помощи в рамках казахстанско-кыргызского Межправительственного совета будет создана совместная двусторонняя Ревизионная комиссия.