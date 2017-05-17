Мажилис Казахстана одобрил предоставление Бишкеку помощи на $100 млн

- Депутаты мажилиса Парламента РК одобрили ратификацию соглашения, согласно которому предусматривается оказание Кыргызстану помощи, эквивалентной 100 миллионам долларам, передает Sputnik Казахстан.

По информации министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова, соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции было подписано 26 декабря прошлого года.

"В соответствии с соглашением казахстанская сторона в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз окажет кыргызской стороне помощь, эквивалентную 100 миллионам долларов США", — сказал Сулейменов на пленарном заседании мажилиса в среду.

Помощь будет предоставлена кыргызской стороне на реализацию мероприятий, предусмотренных "Дорожными картами", по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу (ЕврАзЭС, ЕАЭС), в частности, на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы ЕврАзЭС, на приведение в соответствие с требованиями ЕврАзЭС санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызстана.

При этом помощь будет предоставляться поэтапно в соответствии с отдельными Межправительственными протоколами о техническом содействии в форме денежных средств, услуг по обучению, товаров. "Важно отметить, что в соглашении предусмотрено принятие также отдельного Протокола о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием", — добавил министр.

В целом механизм выделения помощи выглядит следующим образом. В целях формирования очередного транша помощи кыргызская сторона предоставляет перечень мероприятий, а также заключение о наличии документов, подтверждающих целесообразность и обоснованность предоставления помощи. В свою очередь, казахстанская сторона рассматривает полученные документы на предмет их целесообразности и соответствия мероприятиям "Дорожных карт", и в случае положительного решения согласовывает смету расходов. После этого смета расходов утверждается Протоколом о техническом содействии.

Для контроля за целевым и эффективным использованием предоставляемой помощи в рамках казахстанско-кыргызского Межправительственного совета будет создана совместная двусторонняя Ревизионная комиссия.