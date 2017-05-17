Эксперт из США проведёт тренинг для музейных работников Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Американский эксперт проведёт практический тренинг «Музейное хранение в XXI веке: новые практики и методы» пройдёт для специалистов Узбекистана.

Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане проведёт 18-19 мая в Государственном музее искусств Узбекистана тренинг для узбекских специалистов.

Тренинг будет проводится Стюартом Гибсоном (США), экспертом ЮНЕСКО в области музейного дела и культурной политики с более чем двадцатилетним опытом работы с культурными и правительственными учреждениями, сообщили в представительстве ЮНЕСКО в Ташкенте.

В ходе тренинга большое внимание будет уделено вопросам использования в музеях передовых практик и стандартов, новейших методов по электронной регистрации экспонатов и сохранению данных, значения консервации и реставрации музейных коллекций, а также хранения музейных артефактов как неотъемлемой, хоть и «скрытой» составной любого музея.

Главной целью тренинга является повышение национального потенциала музейных специалистов. На тренинге примут участие специалисты Министерства культуры Республики Узбекистан и культурных учреждений, и специалисты в сфере музейного хранения.

Тренинг организован по случаю международного Дня музеев, который с 1977 года ежегодно отмечается 18 мая в более 150 странах мира. Тема международного Дня музеев в этом году – «Музеи и спорные истории: говоря о несказанном в музеях».