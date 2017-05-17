Мажилис Казахстана одобрил повышение размеров пенсий и детских пособий

- Депутаты мажилиса одобрили проект поправок в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения, согласно которым предусматривается повышение размеров пенсионных выплат, передает Sputnik Казахстан.

Как информируется в заключении комитета по социально-культурному развитию мажилиса, к основным положениям законопроекта относятся повышение с 1 июля 2017 года размеров пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, размера государственной базовой пенсионной выплаты, а также повышение размеров пособий в связи с рождением ребенка на 20%. Также предусматривается повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсии по возрасту, с 41 до 46 месячных расчетных показателей, а также перенос предусмотренного срока внедрения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 года на 2020 год.

Как ранее информировала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, в 2017-2018 годы будут поэтапно повышены размеры пенсий, выплачиваемые из республиканского бюджета. Размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года. Размер базовой пенсии будет повышен на 13%, с учетом также 7% повышения в начале года. В итоге обеспечивается повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров, или более 2 миллионов человек. С учетом вышеуказанных изменений минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 37 тысяч 789 тенге 2016 года до 45 тысяч 711 тенге с 1 июля 2017 года. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) повысится с 55 тысяч 117 тенге до 66 тысяч 676 тенге.

Следующее повышение будет проводиться с 1 июля 2018 года и будет связано с изменением методики назначения базовой пенсии. В соответствии с новыми подходами она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в который входит трудовой стаж до 1998 года и период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему (НПС) после 1998 года.

При этом министр подчеркнула, что базовая пенсия будет пересчитываться для всех состоявшихся пенсионеров. Им не потребуется предоставлять каких-либо дополнительных документов, так как информация о трудовом стаже до 1998 года содержится в пенсионных делах, а данные о перечислениях обязательных пенсионных взносов будут предоставляться из Единой учетной информационной базы Центра развития трудовых ресурсов Минтруда и соцзащиты населения РК. С учетом изменения методики определения прожиточного минимума и повышения размеров пенсий в текущем году до 20%, законопроектом предлагается увеличить минимальный размер базовой пенсии с 50% до 54% от величины прожиточного минимума.

Таким образом, с 1 июля 2018 года размер базовой пенсии граждан, у которых трудовой стаж и период отчислений в НПС не более 10 лет, составит 54% от прожиточного минимума; у граждан с 20-летним стажем – 74% от прожиточного минимума; у казахстанцев, имеющих стаж более 33 лет – 100% от прожиточного минимума. В итоге граждане, имеющие большой трудовой стаж и период отчислений в НПС, будут получать большую пенсию. Ожидается, что из 2 миллионов пенсионеров с 1 июля 2018 года 44,7% будут получать свыше 74% от прожиточного минимума, 45,2% будут получать 100% от прожиточного минимуму или вдвое больше нынешней базовой пенсии.