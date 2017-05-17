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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Министерство окружающей среды и туризма Монголии будет сотрудничать с учёными и исследователями
CA-NEWS (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Монголии Дуламсурэнгийн Оюунхорол и президент Академии наук Монголии, академик Д.Рэгдэл подписали меморандум о сотрудничестве между данным министерством и Академией наук, сообщает Монцамэ.

В рамках меморандума стороны планируют ввести практику использования результатов, данных и фактов научных исследований в деятельности по охране окружающей среды и природных ресурсов, при установлении и рациональном использовании запасов, а также в деятельности по разработке и реализации политики поддержки зеленого развития, экологически чистых технологий, безвредной для окружающей среды производства, реализовать такие совместные мероприятия, как проведение исследований состояния и перспектив природных ресурсов взаимосвязи с социально-экономическим положением, организация международных научных конференций.

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