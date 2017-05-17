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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Гонконге за $3 млрд продали самый дорогой в мире участок земли в 4,3 га

CA-NEWS (CA) - В Гонконге на правительственном аукционе за 23,28 млрд гонконгских долларов ($3 млрд) продан самый дорогой земельный участок в мире в 4,3 га, сообщает в среду, 17 мая Bloomberg.

По данным издания, гонконгская фирма Henderson Land Development, которая принадлежит одному из самых богатых людей мира Ли Шауки, выиграла аукцион у восьми компаний на участок земли в деловом центре города. Henderson Land Development заплатила за каждый квадратный фут (0,09 квадратных метров — ред.) земли $6460.

За право покупки боролись еще восемь компаний. Это первый с 1996 года коммерческий участок земли в центре города, который продают гонконгские власти, отмечает агентство.

Участок в настоящее время занимает пятиэтажная парковка. Henderson Land Development планирует ее снести и к 2022 году. построить на купленной территории офисное здание.

По данным South China Morning Post, на купленной земле можно построить небоскреб площадью 43,2 тыс. кв. м.
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