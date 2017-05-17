Полиция Туркменистана обязывает людей, работающих на дому, получать патент

CA-NEWS (TM) - Участковые полицейские Туркменистана начали выискивать людей, занимающихся надомным трудом на подведомственной им территории, сообщает издание «Хроника Туркменистана» со ссылкой на источники.

Сведения о таких гражданах они передают членам комиссии, состоящей из представителей органов местной власти. В комиссию входят работники хякимликов или генгешликов (органы местного самоуправления в сельской местности), представители налоговой инспекции и сотрудники полиции.

Например, в Дашогузском велаяте с 5 мая наведываются в дома тех, кто шьет одежду на заказ. Их обязывают получить патент на индивидуальную трудовую деятельность и регулярно отчитываться о доходах и выплаченных налогах.

Люди не против легализовать свой бизнес, но, согласно информации источников, портные сетуют на сложности и поборы при официальной регистрации. В Туркменистане не существует принципа «единого окна» и во время оформления документов приходится иметь дело не только с хякимликом и налоговой, но и с санитарными службами, противопожарной охраной и прочими службами контроля, каждой из которых помимо официальных выплат приходится давать взятки.

Кроме того, все предприниматели, имеющие официальную регистрацию или патент, регулярно облагаются разовыми выплатами. Например «на Азиаду», подписку на газеты и журналы и т. д. Все это существенно увеличивает себестоимость продукции, что ведет к повышению цен и снижению доходов индивидуальных предпринимателей.

По всей стране по прежнему закрыты автомойки. Владельцев обязывают получить повторное разрешение на деятельность от санитарных и природоохранных служб. Разумеется, эти разрешения бесплатно не выдаются. Кроме того, от владельцев автомоек местные власти требуют установки терминалов для приема оплаты с банковских карт. Минимальная стоимость такого оборудования – 2400 манат ($686 по официальному курсу или около $333 по курсу «черного рынка»).