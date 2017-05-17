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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Монголка прошла в финал на шоу Sweden’s got Talent-2017 (видео)

CA-NEWS (MNG) - Монголка Янджаа Алтансух прошла в финал шоу Sweden’s got Talent, поразив судей своим интеллектуальным выступлением, сообщает портал Gogo.

На самой первой передаче Янжаа удивила жюри шоу «Sweden’s got Talent 2017». Янджаа Алтансух вызвала 20 случайных зрителей на сцену и запомнила их имена за 20 секунд. Затем она безошибочно назвала всех их имена. Все это произошло всего за полторы минуты.

На нынешнем выступлении она удивила и аудиторию, и судей, запомнив 30 номеров за 30 секунд. Янжаа с 8 финалистами шоу выступит 19 мая.

Пару лет назад она стала чемпионом на Всемирной олимпиаде памяти. По сообщению, она говорит на 14 разных языках.

Уроженка Монголии живет в Стокгольме. Она приехала в Европу вместе со своей семьей, когда ей было всего 5-6 лет, рассказал Янджаа во время прослушивания в Швеции.

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