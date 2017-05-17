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  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Депутат Госдумы РФ попросил посольство Узбекистана рассказать о судьбе Гульнары Каримовой
CA-NEWS (UZ) - Депутат городской думы Южного округа Хабаровска Евгений Смолькин обратился с письмом в посольство Узбекистана в России с просьбой предоставить информацию о судьбе дочери первого президента Гульнары Каримовой.

Недавно избранный депутат от партии «Правое дело» Смолькин написал обращение имя посла Узбекистана в РФ Бахадыра Ашрафханова на своей странице в Facebook'е. По его словам, написать обращение его вынудили требования группы избирателей из Хабаровска, являющихся выходцами из Узбекистана.

«С 2013 года в Интернете появляется информация о аресте, отравлении, смерти и тайных похоронах без надгробия дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Судьба Гульнары Каримовой беспокоит правозащитников и общественность во многих странах демократического мира», – говорится в обращении Евгения Смолькина, где он также просит «официально разъяснить местонахождения и статус Гульнары Каримовой».

Помощница депутата Татьяна Котлова сообщила, что обращение депутата Евгения Смолькина в защиту Гульнары Каримовой будут отправлены и в другие госорганы и организации.

Три года назад Генпрокуратура официально объявила о том, что старшая дочь Ислама Каримова причастна к преступлениям, связанным с коррупцией. После данного заявления Гульнара Каримова была помещена под домашний арест, после этого она не появлялась в публичных местах, ее не было и на похоронах отца - Ислама Каримова.

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Комментарии (2)
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Alex2036
14:33, 17 мая 2017
Цитата: mogol 14:22, 17.05.2017
Евгений Смолькин субординацию соблюдать надо.И внимательнее быть в интернете,ибо была уже информация о том что жива Гульнара и нормально здравствует у себя дома.
Что за бред про субординацию? Почитай значение этого слова (http://www.slovotop.ru/11/subordinaciya.html) и не умничай. А про Гульнару действительно хотелось бы узнать официальную информацию , а не сплетни желтой прессы.
Нет аватара
mogol
14:22, 17 мая 2017
Евгений Смолькин субординацию соблюдать надо.И внимательнее быть в интернете,ибо была уже информация о том что жива Гульнара и нормально здравствует у себя дома.
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