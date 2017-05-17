Депутат Госдумы РФ попросил посольство Узбекистана рассказать о судьбе Гульнары Каримовой

- Депутат городской думы Южного округа Хабаровска Евгений Смолькин обратился с письмом в посольство Узбекистана в России с просьбой предоставить информацию о судьбе дочери первого президента Гульнары Каримовой.

Недавно избранный депутат от партии «Правое дело» Смолькин написал обращение имя посла Узбекистана в РФ Бахадыра Ашрафханова на своей странице в Facebook'е. По его словам, написать обращение его вынудили требования группы избирателей из Хабаровска, являющихся выходцами из Узбекистана.

«С 2013 года в Интернете появляется информация о аресте, отравлении, смерти и тайных похоронах без надгробия дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Судьба Гульнары Каримовой беспокоит правозащитников и общественность во многих странах демократического мира», – говорится в обращении Евгения Смолькина, где он также просит «официально разъяснить местонахождения и статус Гульнары Каримовой».

Помощница депутата Татьяна Котлова сообщила, что обращение депутата Евгения Смолькина в защиту Гульнары Каримовой будут отправлены и в другие госорганы и организации.

Три года назад Генпрокуратура официально объявила о том, что старшая дочь Ислама Каримова причастна к преступлениям, связанным с коррупцией. После данного заявления Гульнара Каримова была помещена под домашний арест, после этого она не появлялась в публичных местах, ее не было и на похоронах отца - Ислама Каримова.