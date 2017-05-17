РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Узбекистан для снижения цен на картофель закупает его в Кыргызстане
CA-NEWS (UZ) - На рынке Чорсу в Ташкенте картофель подешевел на тысячу сумов и продавался по 6-6,5 тысяч сумов за килограмм. Снижение стоимости картофеля связывают с тем, что его начали завозить из Кыргызстана.

Ранее на рынках города картофель продавался по 7-8 тысяч сумов за килограмм (1 доллар - это около 8 тыс. сумов США по курсу «черного рынка»).

Доктор экономических наук, экс-министр КР Жумакадыр Акенеев сообщил, что за последние месяцы из Кыргызстана в Таджикистан и Узбекистан вывезли около 100 тысяч тонн картофеля. Большая часть из этого пришлась на Узбекистан, отметил он.

По его словам, это данные Таможенной службы Кыргызстана. Выяснилось, что в настоящее время в Таджикистане картошка намного дешевле, чем в Узбекистане и Кыргызстане. На рынках Душанбе 1 килограмм картофеля продают по 50 центов.

В свою очередь, цены на картофель повысились и в Ошской области Кыргызстана. Так, в сюжете телеканала «Ош Пирим» сообщалось, что картофель за последние 10 дней подорожал с 35 до 50 сомов. В интервью телеканалу один из торговцев сообщил, что картофель «тоннами уходит в Узбекистан».

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
MK009
16:34, 17 мая 2017
Зашибись! А кыргызстанцы по завышенной цене покупают. Антимонополия, ау! Как всегда государство не может защитить своё население!
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×