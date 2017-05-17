Узбекистан для снижения цен на картофель закупает его в Кыргызстане

- На рынке Чорсу в Ташкенте картофель подешевел на тысячу сумов и продавался по 6-6,5 тысяч сумов за килограмм. Снижение стоимости картофеля связывают с тем, что его начали завозить из Кыргызстана.

Ранее на рынках города картофель продавался по 7-8 тысяч сумов за килограмм (1 доллар - это около 8 тыс. сумов США по курсу «черного рынка»).

Доктор экономических наук, экс-министр КР Жумакадыр Акенеев сообщил, что за последние месяцы из Кыргызстана в Таджикистан и Узбекистан вывезли около 100 тысяч тонн картофеля. Большая часть из этого пришлась на Узбекистан, отметил он.

По его словам, это данные Таможенной службы Кыргызстана. Выяснилось, что в настоящее время в Таджикистане картошка намного дешевле, чем в Узбекистане и Кыргызстане. На рынках Душанбе 1 килограмм картофеля продают по 50 центов.

В свою очередь, цены на картофель повысились и в Ошской области Кыргызстана. Так, в сюжете телеканала «Ош Пирим» сообщалось, что картофель за последние 10 дней подорожал с 35 до 50 сомов. В интервью телеканалу один из торговцев сообщил, что картофель «тоннами уходит в Узбекистан».