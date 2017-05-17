В Термезе пройдёт Международный турнир по курашу на приз президента Узбекистана

- 26-29 мая нынешнего года в Термезе будет проведён XIII Международный турнир памяти аль Хакима ат- Термезий на приз президента Республики Узбекистан.

В 2006 году Олимпийским советом Азии кураш признан азиатским видом спорта, и официально занимает место в Азиатских играх по боевым искусствам, состязаниям в помещениях, а также в пляжных и летних Азиатских играх, сообщили в Международной ассоциации по курашу.

Нынешний турнир будет проведён среди спортсменов 73 кг, 90 кг и абсолютных весовых категорий. Призовой фонд турнира составляет $ 56 тысяч, победитель в абсолютной весовой категории станет обладателем приза Президента Республики Узбекистана в размере 25 000 долларов США, занявший 2 место —10 000, а два спортсмена, занявших 3 место — по пять тысяч долларов США.

Ожидается, что в турнире примут участие около 150 борцов и гостей из 40 стран. Сегодня национальная борьба уверенно вошла и стала одним из любимых видов спорта в около 130 странах мира. Проводимый 26-29 мая традиционный международный турнир памяти аль-Хакима ат-Термизий, начиная с 1993 года, проводится регулярно каждые два года. За это время на коврах Термеза померялись силами более семисот борцов из около 100 стран мира.